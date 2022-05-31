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Бизнес-омбудсмен поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Бизнес-омбудсмен поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Алексей Ефременков обратился к предпринимательскому сообществу региона со словами благодарности и поздравил с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства.

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