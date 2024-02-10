Не развод, а разлука. Анализ интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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олег олейник

В силу ограниченности во времени , Путин не осветил ряд исторических моментов , как , например , возникновение самого слова "украина" , формирование государства и его историю ! После татаро-монгольского ига и борьбы с ним Русь сильно ослабела , чем воспользовалась Польша и в 1321 году захватила ряд русских земель , на которых втечении свыше 350 лет нещадно эксплуатировало народы ! Всё время поляки уничижительно относились к населению , называя их "те у края" , что переросло со временем в территорию Украина ! Стремились насадить польский язык вместо русского и получилось нечто среднее , не польский и не русский , а так же пытались всех обратить в свою веру ! В 1654 году гетман Б.Хмельницкий , получивший гетманство из рук Польши , возглавил борьбу против шляхты и присоединил часть украинских земель в российскую собственность ! В 1686 году Россия , по заключению "Вечного мира" с Польшей , выкупила у шляхты за 146 тысяч ефимок всю оставшуюся часть левобережной Украины , что было подтверждено поляками в 1922 году ! Таким образом вся территория Украины являлась собственностью России , что обосновано важными документами и примерами , как исторические права русского народа на всю Украину в составе России и СССР ! До 1991 года Украина никогда не была независимым , самостоятельным государством и всегда , как и сейчас находилась под чьим-то зависимым управлением !