Пять медалей завоевали спортсмены Иркутской области на фестивале «Алтаргана»

XV Международный бурятский фестиваль «Алтаргана», прошедший в Булганском аймаке Монголии с 26 по 28 июля, стал площадкой для демонстрации не только богатой культуры бурятского народа, но и для состязания в традиционных видах спорта.
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