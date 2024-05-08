Румыния рассмотрит возможность поставки ЗРК Patriot для Украины

В Вашингтоне, во время рабочего визита и последующей пресс-конференции в румынском посольстве, Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил об обсуждении возможности передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.
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