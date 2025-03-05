Арендные ставки на маленькие квартиры выросли в 1,5 раза

Значительная часть потенциальных покупателей снимает квартиры и хранит накопления на депозитах. В Новосибирске рост арендных ставок на маленькие квартиры за полтора года почти в три раза превысил рост цен на недвижимость.
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