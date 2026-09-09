В Китае внучка украла у бабушки с дедушкой $3000 и получила полгода тюрьмы

В Китае пожилая пара обратилась в полицию после того, как их внучка без разрешения забрала из дома $3000 и золотой браслет, пишет South China Morning Post.
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