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Леонков: Россия прошла этап уязвимости и теперь ей есть чем ответить НАТО

В европейских странах активно обсуждают подготовку к возможному военному противостоянию с Россией. Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отмечает, что Россия уже решила проблему разоружения Европы в ходе специальной военной операции, не стремясь к расширению конфликта, но значительно укрепляя свой военный потенциал.

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