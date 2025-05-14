В европейских странах активно обсуждают подготовку к возможному военному противостоянию с Россией. Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отмечает, что Россия уже решила проблему разоружения Европы в ходе специальной военной операции, не стремясь к расширению конфликта, но значительно укрепляя свой военный потенциал.