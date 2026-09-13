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«Ушёл как рыцарь»: врачебная ошибка, 59 лет любви и последнее решение Анатолия Кузнецова

«Ушёл как рыцарь»: врачебная ошибка, 59 лет любви и последнее решение Анатолия Кузнецова

Красноармейца Сухова из «Белого солнца пустыни» знала вся страна. А рядом с самим Анатолием Кузнецовым почти шесть десятилетий была одна-единственная женщина — Александра Ляпидевская.

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