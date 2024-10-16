Картина эпохи Возрождения стоимостью в миллионы долларов найдена во Франции

ПАРИЖ (ИА Реалист). Около десяти лет назад куратор Национального музея эпохи Возрождения Маттео Джанезелли из Италии проводил инвентаризацию итальянских произведений искусства в общественных зданиях Франции.
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