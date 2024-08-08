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СССР-Россия

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Кулеба и негры, судьба Кука на Украине, винодельня Зеленской: утренний кофе и новости

Кулеба и негры, судьба Кука на Украине, винодельня Зеленской: утренний кофе и новости

  События последних дней в Курской области — это напоминание о двух вещах: 1) вот что было бы, если бы Россия не начала СВО два года назад — военные действия велись бы на ее территории; 2) надо попридержать шапкозакидательские настроения — противник все еще силен и способен на серьезные удары.

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