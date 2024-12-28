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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард Lit Energy Васиченко подерется с арбитром Воробьевым на турнире ММА среди медиафутболистов

Поединок пройдет по правилам кикбоксинга в весовой категории 75 килограмм. Формат боя – 5 раундов по 2 минуты.

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