Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 680 подписчиков

Дрон снял на видео, как русский солдат пережил восемь атак БПЛА ВСУ за 20 минут

Дрон снял на видео, как русский солдат пережил восемь атак БПЛА ВСУ за 20 минут

Боец ВС России пережил восемь атак украинских беспилотников за 20 минутБоец 15 отдельной гвардейской мотострелковой бригады пережил восемь атак со стороны дронов-камикадзе ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх