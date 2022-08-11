В Северодвинске в аварии погиб мотоциклист

ДТП произошло 10 августа в 19:57 в районе дома № 4 на улице Нахимова.Как сообщает ОМВД по городу Северодвинску, водитель автомобиля Subaru ехал по улице Корабельной и при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу мотоциклу Suzuki.