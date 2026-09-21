21 сентября это:День рождения России. Если по-хорошему, то день России надо праздновать 21 сентября, ибо именн о 21 сентября 862 года Рюрик пришёл править к славянам и заложил город Ладогу.
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