Выпечка с грушей

Нини делится рецептом вкусного пирога. 123RF/legion-media.ru Невероятно сладкий и тающий во рту — этот рецепт грушевого пирога просто восхитителен! Ингредиенты 2 стакана муки 1,5 стакана сахарного песка 100 г размягченного сливочного масла 4 яйца 0,5 стакана молока 3 груши, очищенные и нарезанные тонкими ломтиками щепотка соли 1 ч.