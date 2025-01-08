Около 50% популярных библиотек для разработки ПО с открытым кодом содержат уязвимости

Каждая вторая из популярных библиотек для разработки программного обеспечения с открытым кодом (там разработчики берут доступные инструменты для создания новых продуктов) содержала уязвимость в какой-либо из своих версий, рассказали «Известиям» эксперты.
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