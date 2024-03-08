Движение автобусов маршрута № 20М синхронизировали с МЦД-3 в Химках

В городском округе Химки согласовали время отправления автобусов маршрута № 20М с расписанием МЦД-3. Благодаря усилиям перевозчика и экспертов министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сократился временной интервал прибытия автобусов.
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