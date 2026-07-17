Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки для ресторанов и отелей

Оба товарных знака выполнены в виде привычного логотипа Hyundai Южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России два новых товарных знака, которые охватывают не только автомобильную сферу, но и широкий перечень цифровых сервисов, а также гостиничный и ресторанный бизнес.
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