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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки для ресторанов и отелей

Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки для ресторанов и отелей

Оба товарных знака выполнены в виде привычного логотипа Hyundai Южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России два новых товарных знака, которые охватывают не только автомобильную сферу, но и широкий перечень цифровых сервисов, а также гостиничный и ресторанный бизнес.

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