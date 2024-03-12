Перешли к программе минимум. Пушков рассказал о сдвиге в сознании НАТО

Сенатор Алексей Пушков рассказал о сдвиге в сознании НАТО. По его словам, Запад явно отказался от первоначальных планов по прокси-войне с Россией, осознав их нереалистичность, и перешёл к программе минимум.
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