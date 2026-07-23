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Царьград

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Минтранс сообщил о повреждении моста в Дагестане из-за паводка

Минтранс сообщил о повреждении моста в Дагестане из-за паводка

В Дагестане из-за сильных дождей и подъема уровня воды в реке Джурмут поврежден мост, что временно прервало транспортное сообщение с селом Талсух.

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