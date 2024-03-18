WSJ: США обвинили Нигер в подготовке урановой сделки с Ираном

Решение Нигера о разрыве военного соглашения с Вашингтоном можно объяснить тем, что США выступили с обвинением в адрес находящегося у власти в Нигере Национального совета спасения родины (НССР), заявив о секретной разработке сделки, связанной с предоставлением Ирану доступа к урановым ресурсам.