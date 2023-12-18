Беглый иноагент: Ситуация меняется. Путин идет к победе

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин не намерен идти на мирные переговоры с Украиной и уверен, что нанесет ей военное поражение Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил бежавший из России политолог Иван Преображенский, получивший статус иностранного агента.