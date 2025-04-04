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Царьград

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Продажи импортных авто в России упали на 59% в марте 2025 года

Продажи импортных авто в России упали на 59% в марте 2025 года

В марте 2025 года в России зафиксировано значительное снижение продаж автомобилей: импортные модели упали на 59%, а отечественные — на 26% по сравнению с прошлым годом.

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