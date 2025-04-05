Волгоградская область запретила захоронение домашних животных 🤔🤔🤔 С 1 марта вступили в силу новые требования к содержанию домашних животных.
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Волгоградская область запретила захоронение домашних животных 🤔🤔🤔 С 1 марта вступили в силу новые требования к содержанию домашних животных.