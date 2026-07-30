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Можно ли пользоваться Telegram, если Дуров террорист и экстремист в России

Можно ли пользоваться Telegram, если Дуров террорист и экстремист в России

После того, как Павел дуров был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, появился логичный вопрос: а можно ли пользоваться мессенджером «Телеграм» теперь? «СтарХит» разбирается в ситуации.

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