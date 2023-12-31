Желающие переселиться в Россию будут подтверждать знание русского языка

Российское правительство подписало постановление, по которому с 1 января проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию должны будут подтверждать знание русского языка.
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