Не пей из копытца, козленочком станешь

Концертные площадки все больше напоминают ринг: ведущие шоу и его участники сражаются в словесном. Николай Басков Legion-Media Концертные площадки все больше напоминают ринг: ведущие шоу и его участники сражаются в словесном бою.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии