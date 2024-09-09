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Тони Блэр: Покажем России, что у нас еще есть силы

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, считавшийся самым проамериканским главой правительства, считает, что президент РФ Владимир Путин совершил ошибку, начав СВО на Украине, так как «неправильно понял, что произошло в Крыму».

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Главное укрепить безопасность России.Не хотели мирным путем методом гарантий,берут силой.Есть силы у Великобритании или НАТО?США не хотят воевать на самоуничтожение.Значит Европу подставят под мегатонные удары.
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17 час.
Stilianos Kanakidis
Тони Блэр, Запад не победит, ни когда, ты как мужик в анекдоте: &quot; Что стоишь ты стоишь да не стелися, как начну е.ать так обсеришся, не боись,не боись не боялася, всем колхозом е.лась, не усралася, кого пугать Россию, загляни в историю и посчитай сколько раз Российские воины прошагали долбанную Европу.
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16 час.
владимир рябченко
Англичанка гадит... Это единственный способ казаться чопорной и благополучной... 😜 А начинали с грабежа ВСЕГО мира... и подсадки на наркоту Китая... Зло народы мира помнят... Теперь УА решили опустить...? Похоже удаётся! Все достижения Советской Украины обнулены...
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1 час.

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