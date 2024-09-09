Stilianos Kanakidis

Тони Блэр, Запад не победит, ни когда, ты как мужик в анекдоте: " Что стоишь ты стоишь да не стелися, как начну е.ать так обсеришся, не боись,не боись не боялася, всем колхозом е.лась, не усралася, кого пугать Россию, загляни в историю и посчитай сколько раз Российские воины прошагали долбанную Европу.