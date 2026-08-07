Зачем в школах СССР замеряли скорость чтения секундомером

"В первый раз в первый класс" пошёл в 60-м. Сложилось так, что учиться пришлось в трёх школах. Одна из них в дружественной ССР. Ни в одной из них за все десять лет таких "соревнований" не устраивали. То же самое у друзей из других школ.

Владимир Карпов

Помню - действительно была такая проверка. В результате помню мне почему-то было противно быстро "гнать паровоз" и я читал текст спокойно. В итоге учитель осталась недовольна мной. Хотя я был самым лучшим учеником не только в классе, но и в школе на протяжении всех лет обучения. Поэтому лично для меня скорость чтения не играет никакой роли - намного важнее осмысленное восприятие прочитанного, его анализ, выводы и способность применять прочитанное в жизни. Это - главное, а скорость чтения - вторична. Тем более что скорость осмысленного чтения со временем механически быстро разрабатывается и сейчас за мной никто угнаться не может. Поэтому лично я критически отношусь к такой проверке в начальных классах школы, так как это не показатель успешности ученика. Хотя, возможно, для других это стимул ... Но не для меня !