Финансист озвучила россиянам оптимальную сумму вклада на данный момент

Речь о сумме 1 миллион рублей Не стоит держать на вкладе более 1 миллиона рублей, так как в большинстве случаев эта сумма не облагается НДФЛ, сказала РИАМО эксперт по финансам и налогам Светлана Вохмянина.
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