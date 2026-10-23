Украинский самолёт Ан-124 «Руслан» загорелся прямо во время приземления в Японии. «У грузового самолёта при попытке приземлиться на взлётно-посадочной полосе аэропорта Тюбу загорелся фюзеляж», — говорится в публикации телеканала NHK.