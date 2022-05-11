Поболтаем

52 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Чернышов
    Мёртвому они уже не нужны, а живым пригодятся.В Швейцарии орган...
  • Юрий Баканов
    Это не стиляги, а больные люди.Стиляги в метро (...
  • DENjr Black
    Помню со школы "соло на клавиатуре".Почему на клавиат...

Почему фашисты так ненавидели диктора Левитана

Почему фашисты так ненавидели диктора Левитана

В 6 утра 9 мая из всех радиоприемников Советского Союза звучали такие долгожданные слова: «Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх