Позитив для оптимистов

3 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Navigator56R ВладиМир
    То есть, за то что эта гнида, враг народа и государства вредил словом и делом - 260 000 руб???!!! Курам на смех... "....Алла Пугачёва из ...
  • ludmila Cernega
    Проще запретить, чем признать себя виновными в диверсии и восстанавливать (газопроводы).Евросоюз нашел не...
  • Любовь
    260000-это наказание?????? А может в тюрьму? Ведь он предатель и подстрекатель.Алла Пугачёва из ...

«С одной стороны, мучитель и убийца, а с другой — герой?» Правозащитница Ева Меркачева — о том, можно ли на СВО смыть кровью преступления

«С одной стороны, мучитель и убийца, а с другой — герой?» Правозащитница Ева Меркачева — о том, можно ли на СВО смыть кровью преступления

Интервью с членом Совета по правам человека о Пригожине, ЧВК «Вагнер» и СВО Ева Меркачева презентовала в Екатеринбурге свою книгу и поучаствовала в дискуссии о преступности в СССР Фото: Владислав Лоншаков / E1.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх