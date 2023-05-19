«С одной стороны, мучитель и убийца, а с другой — герой?» Правозащитница Ева Меркачева — о том, можно ли на СВО смыть кровью преступления

Интервью с членом Совета по правам человека о Пригожине, ЧВК «Вагнер» и СВО Ева Меркачева презентовала в Екатеринбурге свою книгу и поучаствовала в дискуссии о преступности в СССР Фото: Владислав Лоншаков / E1.
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