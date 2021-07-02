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Новая шагистика

Новая шагистика

Более половины россиян считают себя приверженцами здорового образа жизни. Но являются ли они таковыми на самом деле? Институт профилактической медицины определился с понятиями и назвал пять признаков настоящего зожевца: полкило овощей и фруктов в день, умеренное потребление соли, отказ от курения, полный отказ от алкоголя, не менее получаса проводить в движении.

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