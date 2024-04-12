Комментарии французов к интервью Петра Толстого BFMTF

Александр Миронов

Ум в других где-то бассейнах Бодаться стал баран с быком. Лоб в лоб, глаза навыкат, Землю роет копытОм, Почти по щиколотку изодрал копыта. А бык стоит и смотрит на барана. И смех его берёт, забавно. Стоит, не вздрогнет от тарана. А у барана гонор и бравада. …Вот так посмотришь на политиков отдельных: Сила есть, да ум в других где-то бассейнах. Ниже пояса, наверно. МАЛ.