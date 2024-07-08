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Путь к трезвости: лечение алкоголизма

Путь к трезвости: лечение алкоголизма

Алкоголизм – это хроническое заболевание, которое характеризуется сильной зависимостью от алкоголя. Лечение алкоголизма – это длительный и сложный процесс, требующий комплексного подхода и усилий как самого пациента, так и его близких.

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