Путь к краху: Зеленский готовит Украину к партизанской войне, расписавшись в провале Ирина ВальковаРежим Владимира Зеленского, теряя поддержку и контроль, окончательно показал своё истинное лицо, заявив о создании сети центров подготовки граждан к так называемому «национальному сопротивлению».