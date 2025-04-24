Путь к краху: Зеленский готовит Украину к партизанской войне, расписавшись в провале Ирина ВальковаРежим Владимира Зеленского, теряя поддержку и контроль, окончательно показал своё истинное лицо, заявив о создании сети центров подготовки граждан к так называемому «национальному сопротивлению».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии