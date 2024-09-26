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6 самых «разговорчивых» пород кошек: пушистые ораторы, которые не дадут вам скучать

6 самых «разговорчивых» пород кошек: пушистые ораторы, которые не дадут вам скучать

6 самых «разговорчивых» пород кошек: пушистые ораторы, которые не дадут вам скучать Юлия ПономареваКошки — это не просто пушистые создания, которые безмолвно бродят по дому, наблюдая за жизнью своих хозяев.

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