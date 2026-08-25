Ученые из Гронингенского университета обнаружили повышенный риск проблем с сердцем у людей с СДВГ при гипертонии

Специалисты из нескольких стран выявили, что пациенты с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которые начали лечение гипертонии, чаще сталкиваются с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеют более высокий риск смерти по сравнению с пациентами без СДВГ.
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