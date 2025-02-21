Пойманный ФСБ диверсант признался в намерении поджечь российский комплекс ПВО

Один из задержанных ФСБ и уже осуждённых судом диверсантов, которого завербовали украинские спецслужбы, признался, что в рамках задания от кураторов из Киева он должен был поджечь российский комплекс ПВО.
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