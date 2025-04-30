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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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На драйве весны, победы и бездорожья

На драйве весны, победы и бездорожья

В минувшее воскресенье в Бобруйском районе, вблизи пос. Юбилейный, прошло одно из самых ярких мероприятий в мире автоспорта - открытое первенство по джип-спринту ´Дороги Победы´, приуроченное к 80-летию Великой Победы.

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