На драйве весны, победы и бездорожья

В минувшее воскресенье в Бобруйском районе, вблизи пос. Юбилейный, прошло одно из самых ярких мероприятий в мире автоспорта - открытое первенство по джип-спринту ´Дороги Победы´, приуроченное к 80-летию Великой Победы.