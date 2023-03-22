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Политолог Ищенко раскрыл неочевидный смысл «афганского» трюка США на Украине

Политолог Ищенко раскрыл неочевидный смысл «афганского» трюка США на Украине

Спецоперация ВС РФ стала следствием политики США, которые десятилетиями толкали Россию к решительным мерам в отношении Украины, заявил политолог Ростислав Ищенко.

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