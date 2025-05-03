Если увидите такой белый шарик, лучше обойдите. Смертельно опасный сосед

Всем привет, мои дорогие любители смертоносных, опасных и необычных земных животных. Почему-то мне никогда не удаётся написать об интересных открытиях, с которыми я лично сталкиваюсь во время своих приключений.
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