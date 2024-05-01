Тренер "Зенита" Семак заявил о проблемах команды в атаке

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак после продления рабочего контракта с командой до 2030 года дал комментарий официальному сайту клуба и рассказал, что в последнее время его футболисты столкнулись с проблемами в атаке.
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