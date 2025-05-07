Турция – Киргизия: как Анкара пытается усилиться в Центральной Азии

В последние десятилетия Турция стала все больше проявлять интерес к Центрально-Азиатскому региону, страны которого рассматриваются Анкарой как своеобразный инструмент формирования под своим контролем единого тюркского пространства в Евразии.
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