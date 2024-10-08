В Татарстане восстановят полуразрушенный храм

В Верхнеуслонском районе Татарстана стартует восстановление храма святого князя Александра Невского. Этот деревянный трехпрестольный храм, возведенный в 1892-1894 годах, сообщается в документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.