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Происшествия

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Полицейские с помощью служебной собаки обнаружили наркосодержащие растения в Запорожской области

Сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Акимовское» УМВД России «Мелитопольское» совместно с сотрудниками Центра кинологической службы и служебной собакой обследовали домовладение 50-летнего местного жителя.

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