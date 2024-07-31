Им теперь с этим жить: что говорят о спортсменах из РФ, поехавших на Олимпиаду и выступающих плохо

© AFP 2023 / LUIS ROBAYO Как отметили представители российского спорта, сложно понять мотив россиян, поехавших в Париж просто "ради участия" На Играх в Париже выступают в общей сложности 15 россиян, которые представляют пять видов спорта, однако, как считают некоторые представители российского спорта, это далеко не самые сильные отечественные спорстмены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии