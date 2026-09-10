Академик Мокрышева: ожирение ускоряет биологическое старение организма

Директор НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что ожирение может ускорить биологическое старение организма.
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