НОЧЬ_БРИКС+: впечатляющее расширение

На заре 2024 года, с 1 января, еще пять стран стали полноправными членами БРИКС — транснационального объединения, в которое до этого момента входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, и таким образом стали БРИКС+ (BRICS Plus), в сумме — десять стран.
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