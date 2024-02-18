Русская весна
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Русская весна

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НОЧЬ_БРИКС+: впечатляющее расширение

НОЧЬ_БРИКС+: впечатляющее расширение

На заре 2024 года, с 1 января, еще пять стран стали полноправными членами БРИКС — транснационального объединения, в которое до этого момента входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, и таким образом стали БРИКС+ (BRICS Plus), в сумме — десять стран.

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Комментарии
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Константин Самарин
Странно в этом списке выглядит Египет, чьи власти находятся под полным контролем США.
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